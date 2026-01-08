Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026 | orari programma streaming

Il Kooyong Classic 2026 si svolgerà a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, offrendo un’anteprima del grande tennis prima degli Australian Open. Per seguire il torneo, è possibile consultare gli orari e il programma delle partite in tv e in streaming. Questo evento rappresenta un’occasione per appassionati e appassionate di vedere da vicino i migliori giocatori in azione, in un contesto di preparazione e test prima delle competizioni Slam.

Nella settimana antecedente gli Australian Open 2026 di tennis, si giocherà, sempre a Melbourne, la nuova edizione del Kooyong Classic, torneo d’esibizione che quest’anno si terrà da martedì 13 a giovedì 15 gennaio. Sono stati annunciati i partecipanti, e nell’elenco figurano ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente. Il Kooyong Classic 2026 di tennis, torneo d’esibizione, sarà fruibile in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale dei match degli italiani sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

