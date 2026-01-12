Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026 | orari programma streaming chi parteciperà

Da oasport.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Kooyong Classic 2026 si svolge a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, rappresentando un importante evento di preparazione agli Australian Open. Per seguire le partite, è possibile consultare le emittenti televisive che trasmettono il torneo o usufruire delle piattaforme di streaming ufficiali. Di seguito, trovate orari, programma e i partecipanti, per essere aggiornati su questa fase pre-Grand Slam.

È iniziata la settimana che ci accompagnerà verso gli Australian Open 2026 di tennis, e tra le tante manifestazioni che faranno da prologo al primo torneo stagionale del Grand Slam c’è anche il Kooyong Classic, torneo d’esibizione che si terrà a Melbourne da domani, martedì 13, a giovedì 15 gennaio. Nell’ elenco dei partecipanti sono presenti ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv il kooyong classic 2026 orari programma streaming chi parteciper224

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà

Leggi anche: Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming; Dove vedere il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, Australian Open. In bilico alcune esibizioni; Che confusione…sarà un’esibizione! Facciamo chiarezza sugli eventi di tennis pianificati prima degli Australian Open; Kooyong Classic 2026: quando inizia e tutti i partecipanti. Nutrita pattuglia di italiani.

vedere tv kooyong classicDove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà - È iniziata la settimana che ci accompagnerà verso gli Australian Open 2026 di tennis, e tra le tante manifestazioni che faranno da prologo al primo torneo stagionale del Grand Slam c’è anche il ... oasport.it

vedere tv kooyong classicDove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming - Nella settimana antecedente gli Australian Open 2026 di tennis, si giocherà, sempre a Melbourne, la nuova edizione del Kooyong Classic, torneo ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.