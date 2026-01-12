Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026 | orari programma streaming chi parteciperà

Il Kooyong Classic 2026 si svolge a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, rappresentando un importante evento di preparazione agli Australian Open. Per seguire le partite, è possibile consultare le emittenti televisive che trasmettono il torneo o usufruire delle piattaforme di streaming ufficiali. Di seguito, trovate orari, programma e i partecipanti, per essere aggiornati su questa fase pre-Grand Slam.

È iniziata la settimana che ci accompagnerà verso gli Australian Open 2026 di tennis, e tra le tante manifestazioni che faranno da prologo al primo torneo stagionale del Grand Slam c’è anche il Kooyong Classic, torneo d’esibizione che si terrà a Melbourne da domani, martedì 13, a giovedì 15 gennaio. Nell’ elenco dei partecipanti sono presenti ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

