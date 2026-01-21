Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Ho Jebens Australian Open 2026 | orario programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming il match BolelliVavassori-HoJebens agli Australian Open 2026. La partita, valida per il tabellone di doppio maschile, si gioca giovedì 22 gennaio. Di seguito, orario, programma e modalità di visione, per permetterti di seguire l’evento in modo semplice e chiaro.

Nel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, che sfideranno la coppia composta dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens. Il match sarà il primo del programma di giornata sul Court 5, ed avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Non ci sono precedenti tra le due coppie: ad inizio stagione Ho e Jebens hanno giocato assieme sia ad Hong Kong che ad Adelaide, fermandosi in entrambi i casi agli ottavi. La diretta tv del match degli azzurri degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro degli italiani sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

