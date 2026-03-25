Dopo più di sessant’anni, la famiglia proprietaria ha deciso di inserire un nuovo socio nella società. La scelta è ricaduta su un investimento che punta a consolidare e sviluppare l’attività nel tempo. La decisione di aprire il capitale rappresenta un passaggio importante per l’azienda, che si prepara a un nuovo capitolo di gestione e crescita.

La Cerea family apre il capitale e lo fa scegliendo un socio che, almeno sulla carta, parla la stessa lingua: quella della crescita ordinata e della costruzione nel tempo. Ou(r) Group entra infatti con una quota del 40 per cento nelle società operative del gruppo Da Vittorio – Vicook compresa – mentre il controllo resta saldamente nelle mani della famiglia fondatrice, che mantiene il 60 per cento. Un’operazione che, al di là delle formule di rito, fotografa un passaggio piuttosto netto: dopo sessant’anni di gestione familiare pura, il gruppo bergamasco sceglie di affiancarsi a un partner finanziario e industriale per sostenere una nuova fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo sessant’anni i Cerea hanno un socio: Pietro Ruffini

Articoli correlati

Da Vittorio, la famiglia Cerea cede il 40% a RuffiniLa famiglia Cerea, fondatrice e guida del Gruppo della ristorazione Da Vittorio – Vicook, e Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, annunciano...

Leggi anche: Da Vittorio e Ruffini, l'alleanza del lusso: la famiglia di Langosteria entra nel tempio dei Cerea

Una raccolta di contenuti su Pietro Ruffini

Temi più discussi: Dopo sessant’anni i Cerea hanno un socio: Pietro Ruffini; Da Vittorio, alleanza strategica con i Ruffini di Moncler (e soci di Langosteria); La famiglia Ruffini (Moncler) rileva il 40% della società Da Vittorio (fratelli Cerea); Da Vittorio e Ruffini, l'alleanza del lusso: la famiglia di Ou(r) Group entra nel tempio dei Cerea.

Ai Ruffini il 40% del gruppo Da Vittorio, stimato 300 milioniLa holding della dinastia Moncler sigla una nuova operazione nel food d’alta gamma e affianca la famiglia Cerea in una fase di espansione in Italia e all’estero. Dopo Langosteria e Concettina ai tre s ... msn.com

La famiglia Ruffini compra il 40% di Da Vittorio e sigla l’intesa con i CereaLa famiglia Ruffini, legata al marchio del lusso Moncler, entra nel capitale del gruppo dell’alta ristorazione Da Vittorio con una quota del 40%. Il restante 60% resta alla famiglia Cerea, fondatrice ... tgcom24.mediaset.it

RUFFINI DA VITTORIO! Remo Ruffini entra nel gruppo Da Vittorio con una quota del 40%. L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale», racconta Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) group. Il restante 60% rester - facebook.com facebook