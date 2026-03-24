Da Vittorio la famiglia Cerea cede il 40% a Ruffini

La famiglia Cerea, proprietaria del Gruppo Da Vittorio e Vicook, ha deciso di cedere il 40% delle sue partecipazioni a Ou(r) Group, holding gestita dalla famiglia Ruffini. La collaborazione riguarda le società operative legate al gruppo di ristorazione e viene formalizzata attraverso un accordo di partnership. La comunicazione è stata resa pubblica tramite un comunicato ufficiale.

La famiglia Cerea, fondatrice e guida del Gruppo della ristorazione Da Vittorio – Vicook, e Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, annunciano una partnership che prevede l’ingresso di Ou(r) Group nelle società operative facenti capo alla famiglia Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola. L’operazione segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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