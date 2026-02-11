Asse con Merz su industria e difesa | le prossime mosse di Meloni per incunearsi tra Parigi e Berlino

Giorgia Meloni lavora per rafforzare l’alleanza con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca. La premier vuole consolidare un fronte condiviso su industria e difesa, cercando di mettere l’Italia in una posizione più forte tra Parigi e Berlino. Le prossime mosse potrebbero cambiare gli equilibri europei, con Roma che punta a inserirsi meglio nel gioco di potere tra i due grandi paesi.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta a rafforzare l’asse con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca, nell’ambito di una strategia più ampia che mira a ridefinire gli equilibri industriali e di difesa in Europa, cercando di posizionare l’Italia tra Parigi e Berlino. L’incontro di domani, incentrato sulla concorrenza, precede il Consiglio Europeo e si prefigge l’obiettivo di raccogliere il sostegno di almeno 14 Paesi alle proposte italiane. Sullo sfondo, però, rimane l’incertezza legata a un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La manovra politica di Giorgia Meloni si delinea come un tentativo di sfruttare le opportunità offerte da un panorama europeo in evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

