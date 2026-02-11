Asse con Merz su industria e difesa | le prossime mosse di Meloni per incunearsi tra Parigi e Berlino

Giorgia Meloni lavora per rafforzare l’alleanza con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca. La premier vuole consolidare un fronte condiviso su industria e difesa, cercando di mettere l’Italia in una posizione più forte tra Parigi e Berlino. Le prossime mosse potrebbero cambiare gli equilibri europei, con Roma che punta a inserirsi meglio nel gioco di potere tra i due grandi paesi.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta a rafforzare l’asse con Friedrich Merz, leader della CDU tedesca, nell’ambito di una strategia più ampia che mira a ridefinire gli equilibri industriali e di difesa in Europa, cercando di posizionare l’Italia tra Parigi e Berlino. L’incontro di domani, incentrato sulla concorrenza, precede il Consiglio Europeo e si prefigge l’obiettivo di raccogliere il sostegno di almeno 14 Paesi alle proposte italiane. Sullo sfondo, però, rimane l’incertezza legata a un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La manovra politica di Giorgia Meloni si delinea come un tentativo di sfruttare le opportunità offerte da un panorama europeo in evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Merz Cdu

Il meeting tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, svoltosi a Villa Pamphilj, ha rafforzato i rapporti tra Italia e Germania.

La crisi si fa sentire tra Parigi e Berlino, mentre l’Europa si prepara a prendere decisioni importanti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Merz Cdu

Argomenti discussi: Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità; Meloni e Merz, asse italo-tedesco: Europa a due velocità sulla competitività; Lo strappo di Merz e Meloni con Macron: vertice ristretto a Bruxelles e stop super-caccia francese; Italia-Germania, missione italiana di Merz: il piano per riscrivere l’Ue.

Asse con Merz su industria e difesa: le prossime mosse di Meloni per incunearsi tra Parigi e BerlinoDomani il vertice sulla concorrenza prima del Consiglio Ue. Obiettivo: al tavolo almeno 14 Paesi. Ma sulla premier pesa l’incognita Trump ... repubblica.it

Conte, Italia in declino e in balia di Trump con asse Meloni-Merz(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Leggo che Meloni fa asse con la Germania di Merz, la stessa che si oppone agli eurobond e al debito comune europeo che all'Italia, ma all'Europa intera, servirebbero per inves ... msn.com

#Radioanchio #StefanoMensurati #11febbraio @Radio1Rai H7.30 L'asse #Merz- #Meloni per trainare l'Unione europea fuori dalle secche. Patrizio Bianchi, @Giulio_Tremonti, @GabrieleGuzzi. H8.30 Lo sfruttamento dei #rider. @NIdiLCGIL, Gioacchino Lava x.com

Meloni pensa a un pacchetto energia “europeo”. Punto a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Giorgetti, Urso e Pichetto Fratin: al centro la concorrenza e il coordinamento europeo sulle misure energetiche. Si rafforza l’asse con Merz. Di Giovanni Lamberti - facebook.com facebook