Dopo il risultato del referendum, le forze del centrodestra stanno considerando nuove proposte di riforma costituzionale. Nel frattempo, si discute anche di una possibile indagine legale su un politico coinvolto in un procedimento giudiziario, che si trova ancora in attesa di un terzo grado di giudizio. La situazione politica si muove in un quadro di attenta analisi e valutazioni interne.

Due i punti: il suffragio universale resterebbe soltanto da Roma in su e nessuna modifica, invece, al diritto di voto dei giovani italiani che abbiano già compiuto sessant’anni Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato Sempre che Delmastro, innocente fino al terzo grado di giudizio, voglia concedere alla settima o ottava potenza economica del mondo cinque minuti di riflessione parlando d’altro che di lui, si sappia allora che, dopo il risultato referendario, il centrodestra sta riflettendo. Di più, è quasi pronto a esporre all’opposizione una proposta organica di riforma costituzionale da presentare in maniera bipartisan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dopo il referendum, un'altra riforma costituzionale

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