Cassano critica il referendum della riforma costituzionale | Basta con i luoghi comuni

Margherita Cassano, ex presidente della Cassazione, non le manda a dire. In un intervento forte, critica il referendum sulla riforma costituzionale e mette sotto accusa il governo. Dice che ormai si ripetono solo luoghi comuni e che si rischia di perdere di vista il vero obiettivo. La sua voce si aggiunge al confronto acceso che sta infiammando il dibattito politico.

Margherita Cassano, ex presidente della Cassazione, ha lanciato un attacco netto contro la riforma costituzionale e ha criticato il governo con un tono acceso, in un momento in cui il dibattito politico è in pieno sviluppo. Il suo intervento, espresso in una conferenza stampa tenuta presso l’Aula Magna del Palazzo della Ragion di Stato, si è rivolto soprattutto al ministro dell’Interno, Marco Nordio, e alla sua visione dell’Alta Corte disciplinare, considerata da Cassano una minaccia alla costituzionalità del Paese. Le sue parole sono state accompagnate da un forte accento su quanto ritengono un errore strutturale: la riforma, secondo lei, si fonda su logiche di pene e punizioni, senza tener conto della reale funzione del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia.

A marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, dopo aver superato la soglia delle firme necessarie.

Argomenti discussi: Anno giudiziario a Bari, Cassano critica la riforma della magistratura. I giornalisti fuori dall'aula; Anno giudiziario, l’allarme dei magistrati: Riforma mette a rischio autonomia e indipendenza.

