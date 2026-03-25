Dopo i risultati del referendum tenutosi il 22 e 23 marzo, il cantante Sal Da Vinci ha annunciato le dimissioni. Nel frattempo, si sono svolti incontri tra artisti e rappresentanti di vari settori, con Raf e Fulminacci presenti all’Associazione Nazionale dei Magistrati. Per l’Eurovision, è stato comunicato che il rappresentante scelto sarà il pubblico ministero Gratteri.

Visti i risultati del referendum del 22 e 23 marzo, Sal Da Vinci si è dimesso. La sua “Per sempre sì” è durata meno di un mese: dopo solo qualche settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo, l’Italia è già stanca del tormentone neomelodico e della sua stucchevole coreografia e ha decretato No al 53,7 per cento. Un duro colpo per il cantante, che si è assunto la responsabilità politica della sconfitta e ha rimesso l’incarico e la sua fede al dito nelle mani del capo dello stato. Nelle prossime ore Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival, salirà al Quirinale per discutere con il presidente del nuovo scenario interno alla canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dopo il referendum Sal Da Vinci si è dimesso. Raf o Fulminacci all’Anm, all’Eurovision va Gratteri

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