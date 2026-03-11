Il procuratore ha dichiarato di aver scherzato sulla frase attribuita a Sal Da Vinci riguardo al referendum, precisando che si trattava di un commento fuori contesto. Ha inoltre annunciato che, dopo il referendum, ci saranno confronti con i giornalisti del Foglio per chiarire alcuni aspetti. Queste affermazioni sono state fatte in seguito a un’intervista non autentica attribuita al giudice Falcone.

Il procuratore di Napoli: “Da Gramellini giocavo su Sal Da Vinci, che voterebbe No e canta Sì. Voi speculate, poi getteremo una rete” Procuratore Gratteri, dopo l’intervista apocrifa al giudice Falcone, il finto No al referendum di Sal Da Vinci. Ma che succede? “Succede che era tutto uno scherzo”. A ingannarla è stata la fretta o l’infido consigliere dell’altra volta? “Nessuno. Non sapete scherzare?!”. Già sentita. E’ che lei, con tutto il rispetto, non sembrava ironico quando su La 7 diceva che Sal Da Vinci canta Per sempre Sì ma alla fine voterà No. “Invece ridevo con il presentatore”. Ah. Perché in realtà il vincitore del festival di Sanremo (che a differenza di Falcone è vivissimo) ha dovuto smentire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gratteri: "Su Sal Da Vinci scherzavo, e con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti"

