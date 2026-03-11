Claudio Cerasa | Minacciati da Gratteri dopo una domanda sul presunto no di Sal Da Vinci al referendum

Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, ha raccontato di aver ricevuto minacce da parte del magistrato Nicola Gratteri dopo aver chiesto chiarimenti sulla posizione di Sal Da Vinci riguardo al referendum. Cerasa ha spiegato di aver contattato Gratteri per discutere delle sue dichiarazioni sul voto dell’artista e di aver percepito un atteggiamento intimidatorio durante il confronto. La vicenda riguarda presunte pressioni rivolte al giornale e alle sue fonti.

Presunte intimidazioni verso il quotidiano Il Foglio da parte del magistrato Nicola Gratteri. A riferirlo è lo stesso direttore del giornale, Claudio Cerasa: "Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum"

“Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri“Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà No al referendum (falso).

Gratteri cade su Sal Da Vinci dopo Falcone, "ha detto che voterà No al Referendum": ma la citazione è falsaNicola Gratteri, procuratore di Napoli, si è reso protagonista di una piccola gaffe relativa al referendum sulla giustizia.

