Come da tradizione, nel 2026 Franz Rizzi ha nuotato nel mare di Barcola per celebrare l'inizio dell’anno. Storico tifoso del Pordenone, Rizzi ha partecipato ancora una volta a questo rito, che rappresenta un momento di continuità e di legame con le usanze locali. L'evento si inserisce in una consuetudine radicata nel tempo, testimonianza di una tradizione che si rinnova ogni anno.

La tradizione è stata rispettata anche nel 2026. Franz Rizzi, storico tifoso del Pordenone, ha celebrato l'ormai consueto rito di capodanno. Si è tuffato nel mare di Trieste, al settimo topolino di Barcola. Alle 12:30 il tuffo in acqua e una breve nuotata, con una temperatura di circa 4 gradi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Tradizione rispettata: Franz Rizzi si è tuffato in mare a Barcola

