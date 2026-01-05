Incidente a Barcola | chiuso viale Miramare traffico in tilt

Un incidente si è verificato oggi a Barcola, causando la chiusura di viale Miramare in entrambe le direzioni all'altezza del Pane Quotidiano. L'evento si è verificato intorno alle 12:30, creando disagi e rallentamenti nel traffico locale. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di valutare percorsi alternativi.

Un incidente si è verificato in viale Miramare intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 5 gennaio, e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del Pane Quotidiano. La dinamica non è chiara, sembra che almeno un veicolo (una smart) sia rimasto danneggiato ma non si tratterebbe di un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incidente a Barcola: chiuso viale Miramare, traffico in tilt Leggi anche: Incidente in tangenziale, traffico in tilt: chiuso uno svincolo Leggi anche: Fuga di gas in viale Europa, traffico in tilt La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Grave incidente a Barcola nelle prime ore del 2026, 4 feriti a Cattinara - Intorno all’una di notte, una vettura ad alte prestazioni, sulla quale viaggiavano quattro giovani, è rimasta coinvolta in un inc ... triestecafe.it

Pauroso incidente nella notte, un'ambulanza si ribalta (FOTO): mezzo d'emergenza colpito da un'auto mentre trasporta un ferito in ospedale - Pauroso incidente stradale nella notte di Capodanno in pieno centro a Trieste, lungo via Carducci all'altezza dell'incrocio con Passo Goldoni. ildolomiti.it

Grave incidente nella notte Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.