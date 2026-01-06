Sakra la recensione | Donnie Yen in un' avventura wuxia tra spettacolo e imperfezioni

Sakra è un film wuxia diretto e interpretato da Donnie Yen, basato su un noto romanzo cinese. La pellicola narra le vicende di un guerriero tradito, che cerca di dimostrare la propria innocenza attraverso un percorso di vendetta e redenzione. Tra momenti di spettacolo e alcune imperfezioni, il film offre uno sguardo nel genere wuxia, unendo azione e narrazione in un contesto storico.

Il popolare attore cinese dirige e interpreta l'adattamento di un popolare romanzo, vestendo i panni di un guerriero tradito e pronto a provare la propria innocenza. Su Rai4 e RaiPlay. Dinastia Song, 1100 d.C.. Qiao Feng è il leader carismatico e rispettato della Setta dei Mendicanti, un guerriero di straordinaria abilità e di integrità morale incrollabile. Un giorno si ritrova ingiustamente accusato dell'omicidio del vice-capo Ma Dayuan e dei suoi genitori adottivi. Le sue origini sembrano essere un movente per le sue azioni: Qiao è infatti di etnia khitan, appartenente al popolo nemico contro cui la Dinastia Song sta combattendo da tempo un conflitto sanguinoso.

RAI 4 * “SAKRA” – 06/01 (21.20) : «IL KOLOSSAL WUXIA DI DONNIE YEN IN PRIMA VISIONE, EPICA DELLE ARTI MARZIALI TRA FUGA E REDENZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Un kolossal wuxia diretto e interpretato da Donnie Yen (la star cinese di Ip Man), che riporta sullo sch ... agenziagiornalisticaopinione.it

