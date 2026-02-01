Uso etico e costruttivo della comunicazione | il premio Parola d' oro va a Nazarena Savino

Riconoscimento ricevuto a Roma nella prestigiosa Sala Tirreno della Regione Lazio: ennesima soddisfazione per la dottoressa di Erchie, presidente di Archeodisability ROMA – Da Erchie alla Capitale, una storia che conquista la scena nazionale e commuove. Il nome del piccolo centro torna a risuonare tra le eccellenze italiane grazie alla dottoressa Nazarena Savino, professionista plurilaureata, profondamente orgogliosa della sua terra d’origine, di cui è innamorata e alla quale resta profondamente legata, portandone i valori in ogni traguardo raggiunto. Una carriera costruita su studio, sacrificio e parole che curano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Regione Lazio annuncia la seconda edizione del Premio Parola d’Oro 2026, un evento dedicato alla promozione di una comunicazione etica e inclusiva.

Questa mattina, a Roma, Dundar Kesapli ha ricevuto il Premio ‘Parola d’Oro’ nella categoria Comunicazione Interculturale e Sportiva.

