Quelli che non si arrendono mai LeBron sempre decisivo a 41 anni CR7 pensa già al sesto mondiale

Quelli che non si arrendono mai sono esempi di determinazione e passione. LeBron James, a 41 anni, mantiene un ruolo decisivo nel basket; Cristiano Ronaldo già progetta il sesto mondiale. Il loro successo deriva da un mix di talento, impegno e forza interiore, elementi che alimentano la loro longevità e costanza ai massimi livelli. Questi atleti dimostrano come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo e durare nel tempo.

Il segreto è sicuramente dentro il cuore e nell’anima, nella fortuna di avere un patrimonio genetico speciale e nell’uso che il cervello fa del talento ricevuto in dono. Ma anche se alcuni ingredienti sono riconoscibili, le storie degli Eterni dello sport lasciano a bocca aperta. Ieri LeBron James ha compiuto 41 anni. Il giorno prima si era regalato una prova da 11 su 13 e 24 punti, guidando i suoi Lakers alla vittoria su Sacramento. Inutile ricordare tutti i record che il ’Prescelto’ continua ad aggiornare: basti il fatto che a inizio dicembre fece notizia la sua prima prestazione sotto i 10 punti dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quelli che non si arrendono mai. LeBron sempre decisivo a 41 anni. CR7 pensa già al sesto mondiale Leggi anche: Martin Parr mancherà a tutti quelli che non si arrendono al degrado e all’usura del presente Leggi anche: Portogallo qualificato, salgono a 31 le nazionali col pass. CR7 pronto a giocare il suo sesto Mondiale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quelli che non si arrendono mai. LeBron sempre decisivo a 41 anni. CR7 pensa già al sesto mondiale. Quelli che non si arrendono mai. LeBron sempre decisivo a 41 anni. CR7 pensa già al sesto mondiale - Quando l’età diventa un optional: il giapponese Miura ne ha quasi 59 e giocherà tra i professionisti. sport.quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.