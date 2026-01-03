Colpita da infarto durante il cenone di Capodanno | Teresa muore a 48 anni

Da napolitoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, la città di Qualiano piange la scomparsa di Teresa Migliaccio, insegnante stimata, deceduta a 48 anni dopo un infarto avvenuto durante il cenone di Capodanno. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e la comunità locale. La perdita di Teresa rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione per tutti coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata.

Un terribile lutto ha colpito nelle scorse ore la città di Qualiano. Teresa Migliaccio, insegnante molto nota in città, è morta a 48 anni. La tragedia è avvenuta durante il cenone di Capodanno. Teresa, infatti, è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.La notizia della sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: A 104 anni colpita da un infarto alla vigilia di Natale: salvata con un’angioplastica d’urgenza

Leggi anche: Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Colpita da infarto durante il cenone di Capodanno: Teresa muore a 48 anni.

Quando l’infarto colpisce in vacanza - Certo non è una cosa bella, ma se può consolare, i ‘vacanzieri’ pronti a riconoscere i sintomi e a cercare tempestivamente aiuto, alla lunga vivono più a lungo dei ‘locali’ colpiti da infarto. quotidianosanita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.