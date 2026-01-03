Colpita da infarto durante il cenone di Capodanno | Teresa muore a 48 anni
Nelle ultime ore, la città di Qualiano piange la scomparsa di Teresa Migliaccio, insegnante stimata, deceduta a 48 anni dopo un infarto avvenuto durante il cenone di Capodanno. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e la comunità locale. La perdita di Teresa rappresenta un momento di grande tristezza e riflessione per tutti coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata.
Un terribile lutto ha colpito nelle scorse ore la città di Qualiano. Teresa Migliaccio, insegnante molto nota in città, è morta a 48 anni. La tragedia è avvenuta durante il cenone di Capodanno. Teresa, infatti, è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.La notizia della sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Colpita da infarto durante il cenone di Capodanno: Teresa muore a 48 anni.
