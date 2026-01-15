Colpita alla testa da un monopattino caduto da 7 metri | grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino caduto da un'altezza di circa 7-8 metri, nei pressi di un parcheggio vicino allo stadio Maradona nel quartiere Fuorigotta a Napoli. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, intervenute prontamente sul luogo. Le condizioni della donna sono ancora da valutare, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Una donna è rimasta gravemente ferita alla testa da un monopattino caudto da 7-8 metri di altezza nei pressi di un parcheggio non lontano dallo stadio Maradona nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La donna, 67 anni, soccorsa e ancora cosciente, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale San Paolo dove versa in gravi condizioni per aver riportato ferite alla testa e ad una spalla. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia San Paolo. Gli agenti stanno ora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto e non escludono tra le ipotesi né il gesto volontario né l'incidente.

