Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, è deceduto monsignor Dino Pistolato, parroco a Gambarare di Mira. Aveva 68 anni e era stato ricoverato alcuni giorni fa presso l’ospedale di Mirano. La sua morte è stata confermata dalle fonti dell’ente religioso. La comunità locale si prepara a ricordarlo nelle prossime cerimonie.

È mancato oggi, 24 marzo, a 68 anni. Era parroco a Gambarare di Mira e già da giorni ricoverato all'ospedale a Mirano. Nato il 6 agosto 1957 era originario di Zelarino. Fu ordinato sacerdote il 27 giugno 1981 alla Salute, dall’allora patriarca Marco Cè. Il cordoglio della comunità Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, è mancato a 68 anni monsignor Dino Pistolato, attuale parroco a Gambarare di Mira e già da giorni ricoverato all'ospedale di Mirano. Don Dino, nato il 6 agosto 1957, era originario di Zelarino. Fu ordinato sacerdote il 27 giugno 1981, nella basilica della Salute, dall’allora patriarca Marco Cè. All’inizio del suo ministero pastorale è stato vicario parrocchiale prima a Carpenedo e poi a Santa Rita di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - È morto monsignor Dino Pistolato

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