Un episodio inquietante si è verificato al Monaldi, dove un primario avrebbe pronunciato frasi forti riguardo allo stato di un cuore destinato al trapianto. I verbali rivelano che il medico avrebbe detto: «Il cuore è una pietra, non batterà mai», alimentando dubbi sulla gestione del caso. L’espianto è stato poi anticipato di alcuni minuti, suscitando ulteriori interrogativi sulle procedure seguite.

«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato l’espianto trapianto sul piccolo Domenico Caliendo al Monaldi. Di fronte all’organo donato duro come una pietra, perché congelato da ghiaccio secco, il chirurgo ebbe la certezza della impossibilità di salvare il piccolo Domenico. Eppure - ha spiegato uno dei tre infermieri testimoni - si provò a usare acqua fredda, tiepida e calda. Ma disse Oppido: “Non farà neppure un battito”. Ciò nonostante si decise - per ovvi motivi - di realizzare l’impianto del cuore scongelato e applicare un macchinario al piccolo paziente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti

Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico.

Domenico Caliendo, espianto del cuore 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organoIl cuore malato del piccolo Domenico Caliendo è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il...

Temi più discussi: Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: Era un figlio per tutti noi; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; Domenico Caliendo, morto a 2 anni, e la fede coraggiosa di una mamma; Domenico Caliendo, cosa non torna? Morto con il cuore di Bolzano nel petto, nessun espianto.

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai»«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da ... ilmattino.it

Il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: «Erano fuori di testa quelli che andarono a prendere il cuore con quel frigo da pic-nic»Antonio Caliendo, fino a oggi aveva scelto il silenzio. «Io ho capito che le cose erano andate male perché dopo Capodanno i medici sparirono tutti. A Domenico ho detto: figlio mio mi mancherai, ma io ... vanityfair.it

«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato l’espianto trapianto sul piccolo Domenico Caliendo al Mo - facebook.com facebook

Morte #domenico caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale x.com