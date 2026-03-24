fiera del fiore alla badia venti bancarelle lanciano la primavera

Arezzo, 24 marzo 2026 – Domani come ogni 25 marzo, torna l’appuntamento con la festa della Santissima Annunziata e la Fiera dei Fior i. Un mercato tradizionale che arriva puntuale con l’inizio della Primavera e che rappresenta l’occasione per rinnovare orti, balconi e giardini, acquistando piante e fiori di ogni tipo. Quest’anno l’evento dovrà però fare i conti con le temperature più rigide previste per tutta la settimana. A restare invariato rispetto all’anno scorso sarà il rinnovato percorso. Quello che ha visto un accorpamento dei banchi della fiera che negli ultimi tempi aveva perso alcuni dei suoi espositori. Saranno così una ventina i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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