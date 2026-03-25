Dodici riflessioni sul referendum | dai numeri ai voti fino al significato profondo

Il referendum ha registrato un’affluenza del 58,9%, cifra che indica una partecipazione superiore a quella di precedenti consultazioni. Secondo un’analisi, questa percentuale suggerisce che il Paese non è condannato a un atteggiamento apatico, come descritto da un rapporto di un istituto di ricerca. La partecipazione rappresenta un dato che può essere interpretato come un segnale di cambiamento rispetto a comportamenti passivi.

1. L’affluenza al 58,9% ci dice che essere un Paese di sonnambuli (definizione de Censis) non è destino manifesto, ma tendenza che può essere sovvertita. 2. L’affluenza al Sud è di circa dieci punti inferiore al Nord. Un motivo sempre più strutturale viene spesso tralasciato: i registri elettorali dei Comuni meridionali riportano i nomi di tante persone che al Sud non ci vivono più. È il frutto dell’emigrazione, l’emorragia di braccia e cervelli: più di un milione di emigrati dal 2014; perdita netta di 116mila persone nel solo biennio 2023-24. È un pezzo della enorme Questione Meridionale. Che l’eventuale autonomia differenziata peggiorerebbe; 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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