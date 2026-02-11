Etica e riflessioni a Sant’Apollonia L’evento con dodici nuovi dentisti

La Commissione Albo Odontoiatri di Varese ha organizzato un evento per celebrare Sant’Apollonia, patrona dei dentisti. Dodici nuovi professionisti hanno ricevuto il loro riconoscimento, segnando un momento di riflessione sull’etica e la professione. La cerimonia si è svolta alla presenza di colleghi e rappresentanti del settore, con un’occasione anche per discutere delle sfide quotidiane di chi lavora in odontoiatria.

La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei medici di Varese ha celebrato la ricorrenza di Sant’Apollonia, patrona dei dentisti. Un momento di festa e di riflessione sulla responsabilità professionale, che si è svolto al Palace Hotel. Il presidente della Cao di Varese Pasquale Paone ha sottolineato come "l’ Ordine dei Medici è la casa di tutti coloro che pongono lo spirito di servizio, il ‘farsi carico’, la responsabilità a fondamento della professione e della professionalità del medico, chirurgo e odontoiatra che sia". Quindi le due relazioni: Stefano Almini, presidente della Cao di Bergamo, si è soffermato sulla figura di sant’Apollonia, in particolare sulla raffigurazione presente nella cripta del santuario del Sacro Monte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

