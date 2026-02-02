2 Febbraio Festa della Candelora | il significato profondo della Presentazione di Gesù al Tempio

Oggi si celebra la Festa della Candelora, anche nota come Presentazione di Gesù al Tempio. È un giorno in cui si ricorda uno degli eventi più importanti della vita di Gesù, con la tradizione di benedire le candele. La giornata richiama un momento fondamentale della fede cristiana, che da secoli accompagna le comunità religiose in Italia e nel mondo.

Il giorno della Presentazione di Gesù al Tempio, detto anche della Candelora per la benedizione delle candele che avviene, si ricorda questo importante evento della vita del Signore. Il 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, conosciuta anche come festa della Candelora. In essa si ricorda l’evento narrato dal Vangelo di san Luca: Maria e Giuseppe vanno a presentare Gesù bambino al tempio, secondo l’usanza ebraica, 40 giorni dopo la sua nascita. In questa occasione riconosciamo l’incontro del Signore e del suo Popolo, attraverso due anziani, Simeone e Anna, presenti nel Tempio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

La Festa della Candelora a Casalserugo si terrà dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026, presso il Tendopalazzetto di via Colombo.

