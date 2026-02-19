Dalla Regione 5,2 milioni ai vigneti lombardi | i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti Dop e Igp

La Regione ha deciso di destinare 5,2 milioni di euro ai vigneti lombardi, a causa della necessità di sostenere la qualità e la competitività dei prodotti Dop e Igp. Questa somma sostiene interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti durante le campagne 2026-2027, con l’obiettivo di migliorare le pratiche colturali e aumentare la produzione di uve di alta qualità. Le aziende agricole interessate devono rispettare alcuni requisiti specifici per accedere ai fondi. La decisione mira a rafforzare il settore vitivinicolo locale.

Pavia, 19 febbraio 2026 – La Regione mette a disposizione oltre 5,2 milion i per ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2026-2027. La misura, finanziata con risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia, sostiene il rinnovamento del patrimonio viticolo regionale e punta a rafforzare la competitività delle imprese, orientando la produzione verso vini a denominazione di origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp), che in Lombardia costituiscono circa il 90% del vino prodotto. PIL in Lombardia: prevista una crescita sotto l'1% nel 2026. Ma la preoccupazione più forte è il costo della vita L'assessore regionale.