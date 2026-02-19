Dalla Regione 5,2 milioni ai vigneti lombardi | i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti Dop e Igp

Da ilgiorno.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha deciso di destinare 5,2 milioni di euro ai vigneti lombardi, a causa della necessità di sostenere la qualità e la competitività dei prodotti Dop e Igp. Questa somma sostiene interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti durante le campagne 2026-2027, con l’obiettivo di migliorare le pratiche colturali e aumentare la produzione di uve di alta qualità. Le aziende agricole interessate devono rispettare alcuni requisiti specifici per accedere ai fondi. La decisione mira a rafforzare il settore vitivinicolo locale.

Pavia, 19 febbraio 2026 – La Regione mette a disposizione oltre 5,2 milion i per ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2026-2027. La misura, finanziata con risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia, sostiene il rinnovamento del patrimonio viticolo regionale e punta a rafforzare la competitività delle imprese, orientando la produzione verso vini a denominazione di origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp), che in Lombardia costituiscono circa il 90% del vino prodotto. PIL in Lombardia: prevista una crescita sotto l’1% nel 2026. Ma la preoccupazione più forte è il costo della vita L’assessore regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dalla regione 52 milioni ai vigneti lombardi i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti dop e igp
© Ilgiorno.it - Dalla Regione 5,2 milioni ai vigneti lombardi: i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti Dop e Igp

A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp: ecco il piano della Regione in 5 puntiLa Regione Emilia-Romagna ha annunciato gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp a Bologna, un momento di confronto dedicato a valorizzare e tutelare le eccellenze del territorio.

Incentivi alla cultura, la Regione spiega come accedere ai fondiLa Regione Friuli Venezia Giulia fornisce informazioni chiare e precise sugli incentivi disponibili per il settore culturale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ambiente, da giunta Schifani 5,2 milioni per la bonifica ambientale nel Belìce; Toscana diffusa, dalla Regione 13,7 mln di euro per rigenerare 28 piccoli borghi; Belìce, dalla Regione 5,2 milioni per la bonifica ambientale e la tutela del territorio; La cresta sui soldi della Regione per i nuovi bus, la Corte dei conti chiede 2,5 milioni al Cotrap e al suo presidente.

Dalla Regione Fvg 2,5 milioni per il Mittelfest nel triennio 2026-2028Approvando la convenzione triennale 2026-2028 con l'Associazione Mittelfest, la Regione dà continuità al sostegno del festival, definendo un quadro stabile di indirizzi e modalità operative e ... ansa.it

Taxi, dalla Regione 2.5 milioni di euro per favorire l'accessibilità ai disabiliIl bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta, dotati di ... romatoday.it