La storia della prof esclusa dalle supplenze perché ha compiuto 67 anni Fa ricorso vince e racconta | Mi hanno discriminata

Una docente di scuola secondaria è stata esclusa dalle supplenze a causa del suo traguardo anagrafico di 67 anni. Dopo aver presentato ricorso, ha ottenuto la vittoria in tribunale, accusando discriminazioni legate all’età. La donna, con anni di servizio alle spalle, si trova ora in una situazione in cui non può più insegnare come supplente, ma non ha ancora i requisiti per andare in pensione.

Dopo anni di insegnamento, si è ritrovata in un vicolo cieco. Troppo in là con l’età per continuare a lavorare come supplente, ma con un’anzianità contributiva insufficiente per poter andare in pensione. È la storia di una professoressa di Siena che, al compimento dei 67 anni, è stata esclusa dalle graduatorie per le supplenze (Gps) dall’amministrazione scolastica proprio in ragione del raggiungimento dell’età pensionabile. Il problema, però, è che la docente non aveva ancora maturato i venti anni di contributi minimi necessari per ottenere l’assegno previdenziale. Una situazione paradossale, finita davanti al Tribunale di Siena, dove il giudice le ha dato ragione e l’ha fatta reintegrare nella graduatoria. 🔗 Leggi su Open.online

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