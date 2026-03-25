Docente accoltellata a scuola a Trescore Balneario polemica sulle sanzioni | AVS e M5S sollecitano per avere più risorse per i servizi sociali

Una docente è stata accoltellata all’interno di una scuola a Trescore Balneario. Le opposizioni, tra cui AVS e M5S, hanno sollecitato un aumento di risorse dedicate ai servizi sociali, chiedendo interventi su psicologi, orari di lezione più estesi e programmi di prevenzione sociale. La vicenda ha scatenato un dibattito tra le forze politiche sulla sicurezza e il supporto alle istituzioni scolastiche.