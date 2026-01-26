Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm | ragazzino li costruiva in casa con stampante 3D

A Bolzano, una scuola ha segnalato un ragazzino che portava a scuola un coltello con lama di 8 cm. Le indagini hanno rivelato che l’adolescente realizzava in casa coltelli mediante una stampante 3D, evidenziando l’uso crescente di tecnologie di stampa 3D anche a livello amatoriale.

La segnalazione della scuola di Bolzano ai carabinieri ha portato alla scoperta di una vera e propria attività casalinga di fabbricazione di coltelli da parte di un adolescente utilizzando una stampante 3D.

