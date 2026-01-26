Metal detector all’ingresso delle scuole e inasprimento delle pene | la maggioranza degli italiani dice sì

Un sondaggio di La Stampa, realizzato da Only Numbers, analizza le ragioni dietro l’uso di armi da parte dei giovani e il sostegno degli italiani all’introduzione di metal detector nelle scuole e a un inasprimento delle pene. La ricerca evidenzia come le cause siano attribuibili a fattori sociali, culturali, familiari e personali, sottolineando la complessità del fenomeno e la necessità di interventi mirati.

Perché un ragazzo sente il bisogno di portare un coltello? Per rispondere a questa domanda Il quotidiano La Stampa ha pubblicato il sondaggio realizzato da Only Numbers: per il 37,5% degli intervistati le cause di questi episodi vanno ricercate in un mix di fattori sociali e culturali (20,0%), nella mancanza di regole e di controllo (17,9%), nei problemi legati alla famiglia di provenienza (12,2%), fino alle responsabilità individuali (4,0%) ed economiche (3,0%). Inasprimento delle pene: contrari molti elettori Pd e Avs. Sulle risposte da adottare, il 55,0% dei cittadini intervistati ritiene che l’inasprimento delle pene possa essere uno strumento utile, mentre solo il 32,7% si dice contrario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

