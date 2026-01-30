Scuola | Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola Rua e Snals Confsal contro il Commissariamento della Regione

Le segreterie provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal criticano duramente il nuovo decreto di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione. Le rappresentanze sindacali lo definiscono un’imposizione ingiusta che danneggia le comunità scolastiche e riduce la qualità dell’offerta formativa. Attaccano senza mezzi termini, accusando l’amministrazione di aver preso decisioni che rischiano di penalizzare studenti e insegnanti senza considerare le reali esigenze del territorio.

Una inspiegabile imposizione nei confronti delle comunità scolastiche, delle autonomie e a danno della qualità dell'offerta formativa La scelta del commissariamento mascherata da "atto tecnico" si è rivelata come inspiegabile imposizione nei confronti delle comunità scolastiche, delle autonomie e a danno della qualità dell'offerta formativa. Invece di valorizzare modelli educativi di eccellenza del nostro territorio si è scelta la soluzione del dirigismo e dei tagli indiscriminati a prescindere dalle caratteristiche dei territori. Per la provincia di Parma, questo scenario apre una fase di profonda incertezza dato che la riduzione delle autonomie renderà la gestione amministrativa e didattica estremamente complessa per dirigenti e segreterie, vedrà la perdita di posti di lavoro per il personale ATA.

Il Contratto Scuola 2022-2024 introduce novità rispetto al precedente, con cambiamenti che riguardano retribuzioni, incarichi e modalità di lavoro.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, un episodio di violenza ha coinvolto uno studente in un istituto di La Spezia.

