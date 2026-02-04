Questa mattina, Pellegrini ha fatto visita a una scuola di Roma nell’ambito dell’iniziativa

Entusiasmo, applausi e una raccomandazione: “Fate sport, non per forza il calcio”. Lorenzo Pellegrini stamattina è stato accolto e acclamato dai bambini dell’I.C. Matteo Ricci della scuola primaria ‘Fiume Giallo’ che ha partecipato all’iniziativa di ‘Sport e Salute’ dal nome ‘Scuola Attiva’. Un evento, con la partnership di Adidas, che ha visto oggi come protagonista proprio Pellegrini, maestro per un giorno e che ha sostituito last minute Gianluca Mancini (dimesso da poco dopo la frattura al naso). Il centrocampista della Roma ha seguito ognuna delle cinque "stazioni’ di sport in cui sono stati divisi i bambini all’interno della palestra dell’istituto, seguiti dai tecnici di Sport e Salute in varie attività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, capitan Pellegrini agli scolari: "Il mio gol più bello? Quello del 3-0 nel derby"

