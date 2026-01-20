Matteo Gerbaudo, centrocampista piemontese, ha segnato il primo gol dell’Ancona nella sfida contro l’Atletico Ascoli. Un risultato importante che apre la strada alla squadra in una partita avvincente. Ora, l’attenzione si concentra sulla prossima sfida di Coppa, con l’obiettivo di proseguire il cammino e ottenere risultati positivi.

Il piemontese Matteo Gerbaudo ha messo la firma sul primo gol dell’ Ancona contro l’ Atletico Ascoli. E che gol. Ieri erano già oltre 12mila le visualizzazioni della prodezza del centrocampista biancorosso sulla pagina Facebook dell’Ancona. "Sono felicissimo, è stata una gioia immensa – racconta Gerbaudo –. Un gol così, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra forte, vale il triplo. Quindi tripla felicità, ma bisogna essere contenti soprattutto di aver portato a casa i tre punti". Poi la festa correndo sotto la Curva Nord: "Era una sensazione che mi mancava da tempo, io il gol ce l’ho sempre avuto, l’ho sempre rincorso in ogni stagione ed era già passato troppo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il mio gol più bello. Ora testa alla Coppa"

Locatelli a Sky: «Buona partita, ma se non fai gol è difficile. Serve più cattiveria negli ultimi metri. Ora testa alla Champions League»Manuel Locatelli ha commentato la prestazione della Juventus a Sky, sottolineando che, sebbene la squadra abbia giocato bene, è fondamentale essere più incisivi in attacco.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo alla cena alla Casa Bianca. Trump: "Ora mio figlio mi rispetta di più"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pio Esposito: Il mio gol più importante, lo aspettavo. Minutaggio? Pensavo di giocare meno...; Pio Esposito: Sicuramente il mio gol più importante; Pio Esposito: “È il mio gol più pesante all’Inter! Più spazio? 6 mesi fa ero in B, credo che…”; Quando il gol più bello è pregare (il rosario) insieme.

SCAMBIO la mia Vita con il mio migliore AMICO PER 24 ORE! (GELOSO)

"Vincere così è ancora più bello" Caturano a Telecolor: "Bravi a non perdere la testa, le grandi squadre... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook