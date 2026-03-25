Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Djorkaeff ha commentato diversi aspetti legati al mondo dell'Inter. Ha espresso la sua preferenza per lo scudetto, dichiarando di essere tifoso dell'Inter. Inoltre, ha parlato di Thuram, sottolineando la necessità di un ulteriore miglioramento nelle sue prestazioni.

Inter News 24 Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi argomenti inerenti al mondo Inter. Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha ricordato il suo gol segnato contro la Roma (prossimo avversario dell’Inter) ed ha parlato anche della lotta Scudetto, di Marcus Thuram e della Nazionale. Queste le sue parole: Il gol contro la Roma «Non è stato il mio gol più importante, ma è quello più bello, il più incredibile tra i più di 200 gol che ho realizzato in carriera. Ed è anche quello rimasto nel cuore e nella memoria della gente. Ogni anno salta fuori sui giornali, i tifosi me ne parlano, non solo in Italia ma pure in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Djorkaeff a La Gazzetta: «Scudetto? Da tifoso dico Inter. Thuram ha bisogno di un ulteriore salto di qualità»

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