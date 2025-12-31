Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto. L’ex allenatore evidenzia anche la superiorità qualitativa dell’Inter, menzionando l’importanza di alcune scelte di Chivu per ottenere risultati. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle squadre favorite alla conquista del titolo, con attenzione alle dinamiche in corso nel campionato italiano.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è espresso così sull' Inter e sulle rivali per lo scudetto in Serie A. MILAN – « Perché Massimiliano Allegri avrà sempre la settimana libera per settare i suoi uomini su un unico obiettivo, essendo uscito pure dalla Coppa Italia. Nella prima parte della stagione, il Milan ha avuto qualche calo contro le piccole dal punto di vista dell'attenzione, ma mi aspetto che Max, sfruttando il calendario più "leggero" rispetto alle rivali, sistemi le cose ».

© Internews24.com - Capello avvisa: «Milan da scudetto e occhio alla Juve! L’Inter ha più qualità di tutte, Chivu ha capito che per fare i punti serve quella cosa»

