Renzi FdI | Si attivi il patto trasversale per spostare velocemente la moschea di Borgo Marina

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha chiesto l’attivazione del patto trasversale per spostare rapidamente la moschea dal Borgo Marina. La proposta riguarda la necessità di avviare subito le procedure per il trasferimento dell’edificio religioso, con l’obiettivo di portare avanti il progetto nel minor tempo possibile. La richiesta è stata avanzata pubblicamente senza ulteriori dettagli o commenti.

“Il “patto trasversale” si attivi per concretizzare velocemente il trasferimento della moschea dal Borgo Marina”. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, torna a sollecitare l'amministrazione comunale di Rimini per trasferire il luogo di culto che, da oltre 20 anni, è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Patto trasversale sulla sicurezza, la visione del sindaco di Vicenza Possamai

Leggi anche: Marina dei Cesari, Pieretti (Lega): "Andare all’asta velocemente"

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Trasferimento moschea a Rimini, Renzi (FdI) sollecita. A breve nuovo incontroCon una interrogazione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi è tornato sulla questione del trasferimento dalla moschea di Rimini per eliminare l'impatto sul Borgo Marina. Renzi ha ... msn.com

Donzelli (FdI): Siamo anormali per Renzi? Detto da lui è complimento(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2026 Qualsiasi critica nei nostri confronti da parte di Renzi, è una buona notizia. Per lui noi non siamo normali? Capisco il disagio di chi guidava il primo partito ... affaritaliani.it