Dita Von Teese | Il burlesque oggi è potere non solo seduzione
Dita Von Teese torna in Italia con due date, una già conclusa e l’altra ancora in programma. La performer è conosciuta per il suo ruolo nel mondo del burlesque, che oggi si presenta come una forma di espressione di potere piuttosto che solo di seduzione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media italiani.
(Adnkronos) – Due date, una esaurita e l’altra in via di chiusura, segnano il ritorno in Italia di Dita Von Teese. Il 27 aprile al Teatro Arcimboldi (sold out) e il 30 aprile al Teatro Brancaccio arrivano nel pieno di una nuova fase del percorso della regina del burlesque mondiale, costruita attorno a ‘Nocturnelle’, uno. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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