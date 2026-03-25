Dita Von Teese | Il burlesque oggi è potere non solo seduzione

Dita Von Teese torna in Italia con due date, una già conclusa e l’altra ancora in programma. La performer è conosciuta per il suo ruolo nel mondo del burlesque, che oggi si presenta come una forma di espressione di potere piuttosto che solo di seduzione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media italiani.