Riccardo III senza maschera | Vinicio Marchioni esplora il potere e la seduzione del male al Mercadante di Napoli

Vinicio Marchioni è Riccardo III: la seduzione del male al Mercadante di Napoli. Napoli si prepara ad accogliere una nuova, coraggiosa interpretazione di “Riccardo III” di William Shakespeare, con Vinicio Marchioni nel ruolo del controverso duca di Gloucester. Lo spettacolo, diretto da Antonio Latella e in scena al Teatro Mercadante dal 17 febbraio al 1° marzo, promette di scavare nell’essenza del potere e della manipolazione, offrendo una rilettura che sfida le convenzioni e solleva interrogativi sulla rappresentazione del male. Un Tiranno Senza Maschera: la scelta registica di Latella. La produzione, frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile dell’Umbria e LAC Lugano Arte e Cultura, si distingue per una scelta interpretativa audace: abbandonare la tradizionale rappresentazione fisica della deformità associata a Riccardo III.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo spettacolo di William Shakespeare, Riccardo III, arriva a Bari e conquista il Teatro Piccinni.

