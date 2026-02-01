Dopo la morte torneremmo a essere solo polvere Per me le religioni sono state inventate dagli uomini per ragioni di potere e chi detiene il potere è raramente una persona perbene | così Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni dice che, dopo la morte, torneremmo a essere solo polvere. Critica le religioni, che considera invenzioni degli uomini per ragioni di potere. Aggiunge che chi ha il vero potere non è mai una persona perbene. Poi, confessa che gli piacerebbe incontrare le persone care che non ci sono più, abbracciarle e vivere con loro in pace.

“Sarebbe bello incontrare le persone care che non ci sono più, abbracciarle e vivere al loro fianco in pace. È una speranza per molti che, secondo me, si sforzano di credere alla possibilità della vita eterna. Sarebbe bellissimo. Ma poi, se non credi, non credi. E io, lo dico subito: non credo in Dio .”: così Francesco Paolantoni che si racconta al settimanale DiPiù – come riportato da Leggo.it – e parla di quello che, secondo lui, accade dopo la morte. “Torneremo a essere solo polvere”, le sue parole. Un discorso fatto con la preparazione di chi dice di avere letto la Bibbia: “Nessuno è in grado di spiegare l’esistenza di Dio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

