Disservizi nel pagamento delle multe | il Comune annuncia una proroga

Il Comune ha comunicato che, a causa di un guasto informatico collegato a un fornitore esterno, potrebbero verificarsi problemi nei sistemi di pagamento delle multe. La situazione riguarda specificamente le procedure per il pagamento delle sanzioni amministrative e si prevede una proroga nei termini di elaborazione. L’amministrazione ha annunciato che sta intervenendo per risolvere la questione.

Il Comune ha disposto una proroga straordinaria dei termini per il pagamento entro 5 giorni, cioè quello che consente l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo già previsto in misura ridotta A causa di un problema informatico che coinvolge un fornitore esterno, il Comune ha annunciato oggi, mercoledì 25 marzo, possibili disservizi nei sistemi utilizzati per il pagamento delle sanzioni amministrative. Per tutelare i cittadini, il Comune ha disposto una proroga straordinaria dei termini per il pagamento entro 5 giorni, cioè quello che consente l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo già previsto in misura ridotta. Cosa succede in concreto?... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Disservizi nel pagamento delle multe: il Comune annuncia una proroga Articoli correlati Affitti brevi, il Comune proroga i termini delle proposte sulla regolamentazioneLa decisione riguarda l'iter della Variante 2 al Piano urbanistico generale ed è stata obbligata dalla bocciatura da parte del Consiglio di Stato... Proroga delle concessioni: "Nessuno ha pensato ai danni per il Comune"Sconcertati per le proroghe del marmo concesse agli industriali e preoccupati per le casse comunali. Approfondimenti e contenuti su Disservizi nel pagamento delle multe il... Temi più discussi: Monreale, da oggi disservizi nell’erogazione idrica per le utenze di Grisì; Casa di Giulietta a pagamento, polemiche di Verona Domani: Prenotazioni flop e disservizi; Assa, Novara: nuove regole per prenotazioni e segnalazioni; Casa di Giulietta, polemica sulle nuove modalità di accesso: Prenotazioni al minimo e gravi disservizi. Pagamenti sanzioni in tilt, il Comune di Cosenza: «Nessuna responsabilità dell’Ente»Il Comando di Polizia Municipale attribuisce il disservizio a un aggiornamento tecnico del portale MyPay e rivendica l’assistenza garantita ai cittadini ... cosenzachannel.it Multe, pagamenti bloccati a Cosenza: disservizi e modalità alternative per i cittadiniProblemi tecnici al nodo dei pagamenti impediscono l’uso dei canali ordinari. I consiglieri di minoranza di Cosenza: «grave il silenzio dell’Amministrazione» ... quicosenza.it DISSERVIZI PER LE MULTE | I consiglieri di opposizione di Palazzo dei Bruzi pubblicano un vademecum su come procedere ugualmente al saldo della sanzione. «Grave il silenzio del’Amministrazione» - facebook.com facebook