Affitti brevi il Comune proroga i termini delle proposte sulla regolamentazione

Il Comune di Bologna ha deciso di prorogare i termini per le proposte sulla regolamentazione degli affitti brevi, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le restrizioni precedentemente adottate. La Variante al Piano urbanistico generale (Pug) sarà oggetto di ulteriori valutazioni, per adattarsi alle nuove indicazioni e garantire un quadro normativo aggiornato e coerente.

La decisione riguarda l'iter della Variante 2 al Piano urbanistico generale ed è stata obbligata dalla bocciatura da parte del Consiglio di Stato Sulla Variante al Piano urbanistico generale (Pug), Palazzo d'Accursio deve rimescolare le carte dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che a fine dicembre ha annullato le restrizioni del Comune nell'ambito degli affitti brevi. La Giunta di Matteo Lepore e dell'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani ha deciso di prorogare i termini della fase di ascolto per la cosiddetta 'Variante 2'. Una novità che potrà influire sull'intera regolamentazione di b&b e strutture ricettive in città.

