Proroga delle concessioni | Nessuno ha pensato ai danni per il Comune

Le recenti proroghe delle concessioni minerarie, concesse agli industriali del settore del marmo, stanno suscitando polemiche tra i rappresentanti del Comune. Secondo quanto si è appreso, nessuno ha valutato i potenziali danni che queste decisioni potrebbero provocare alle risorse comunali. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle procedure e sulla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Sconcertati per le proroghe del marmo concesse agli industriali e preoccupati per le casse comunali. I 5 stelle, dopo gli incontri sulle modifiche al regolamento degli agri marmiferi, intervengono a gamba tesa sulle novità introdotte dalla sindaca Serena Arrighi nel rilascio delle concessioni al'escavazione. "Siamo veramente sconcertati – scrive a nome dei 5 stelle il consigliere Matteo Martinelli – per come la sindaca Arrighi sta gestendo la proroga di due anni delle concessioni riservata alle aziende che non hanno rispettato gli impegni sulla lavorazione in loco dei blocchi estratti. Arrighi dimostra superficialità e noncuranza visto che intende concedere la proroga gratis, senza alcuna compensazione a favore del Comune.