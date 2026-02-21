Enel acquista rinnovabili in Usa via all’accordo da 1 miliardo di dollari

Enel ha annunciato l’acquisto di impianti solari e eolici negli Stati Uniti, con un investimento di un miliardo di dollari. La società ha deciso di espandere la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili per rispondere alla crescente domanda di energia sostenibile. L’accordo prevede l’acquisizione di strutture già operative in diverse regioni del paese. La mossa mira a incrementare la produzione di energia pulita e a ridurre le emissioni di gas serra.

© Quifinanza.it - Enel acquista rinnovabili in Usa, via all’accordo da 1 miliardo di dollari

Enel rafforza la propria leadership globale nelle energie rinnovabili con una nuova acquisizione negli Stati Uniti. Attraverso le controllate Enel Green Power North America ed Egpna Project Holdco 2, il gruppo ha siglato un accordo con Excelsior Energy Capital per rilevare un ampio portafoglio di impianti eolici e solari già in esercizio. L’operazione prevede un investimento di circa 1 miliardo di dollari (850 milioni di euro) per la quota acquisita, mentre l’enterprise value complessivo degli asset raggiunge i 1,3 miliardi di dollari. Si tratta di una mossa strategica che consolida la presenza del gruppo in uno dei mercati energetici più rilevanti e competitivi a livello mondiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Enel, accordi da un miliardo di dollari per acquisizione impianti eolici e solari in UsaEnel ha concluso accordi da un miliardo di dollari con Excelsior Energy Capital per acquisire impianti eolici e solari negli Stati Uniti. Leggi anche: Netflix acquista Warner Bros in un accordo da 82,7 miliardi di dollari rivoluzionario per l’industria Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Enel acquista impianti rinnovabili negli USA per 1 miliardo di dollari; Decreto bollette o decreto energia? Una partita da miliardi sul futuro delle rinnovabili; Importare energia rinnovabile dall’estero: il caso Germania è un esempio per l’Italia?; Enel e le utility ancora in rosso con il decreto sull’energia. Enel acquista impianti rinnovabili negli USA per 1 miliardo di dollari(Teleborsa) - Enel, colosso energetico italiano, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Stati Uniti, con una ca ... finanza.repubblica.it Enel: acquisiti negli Stati Uniti 830 MW tra eolico e solare, operazione da 1 miliardo di dollariL’operazione consentirà al Gruppo guidato da Flavio Cattaneo di generare a regime un contributo positivo all’EBITDA ordinario consolidato stimato in ... affaritaliani.it #QuartodAltino – Il Comune acquista l’ex centrale Enel di via Stazione Approvata all’unanimità in consiglio comunale la delibera che consentirà al Comune di Quarto d’Altino di acquistare l’ex centrale Enel di via Stazione. Una decisione fortemente voluta dall - facebook.com facebook