Disney+ ha annunciato di aver approvato la produzione di una nuova serie originale italiana intitolata “Delitto sul Lago di Garda”, basata sul romanzo di Tom Hindle “Murder on Lake Garda”, che ha raggiunto la posizione di bestseller nel Sunday Times. La serie si svolge nel contesto del Lago di Garda e rappresenta un adattamento della storia scritta dall’autore britannico. La produzione è stata ufficialmente avviata e la data di uscita non è ancora stata comunicata.

Disney+ ha annunciato oggi di aver dato il greenlight alla nuova serie originale italiana, Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio), basata sul romanzo di Tom Hindle “ Murder on Lake Garda ”, bestseller per il Sunday Times. Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio) è una serie originale Hulu per Disney+, prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e sarà disponibile sul servizio streaming. Nella quiete del Lago di Garda, un’isola privata ospita il matrimonio più esclusivo dell’anno tra Leopoldo Vigevani, erede di una delle famiglie più ricche e potenti del Paese, e l’influencer Eva Bianchi. Lara, fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista, è un’estranea in questo mondo di privilegi e apparenze. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disney ha dato il via libera alla produzione della serie italiana tratta dal romanzo “Murder on Lake Garda”

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