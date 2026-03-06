Scontro all' incrocio sulla Tosco Romagnola Ovest | tre feriti

Nella serata di ieri, 5 marzo, si è verificato uno scontro all’incrocio sulla via Tosco Romagnola Ovest, nel Comune di Calcinaia, coinvolgendo più veicoli. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone, che sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di sicurezza.

Brutto incidente stradale nella tarda serata di ieri sera, 5 marzo, sulla via Tosco Romagnola Ovest, nel Comune di Calcinaia. Secondo quanto riferito, all'incrocio con via Mazzei, due auto hanno finito per scontrarsi, con una di esse che è finita capovolta. In tutto sono state 3 le persone ferite. Erano circa le 23.30. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e con le forze dell'ordine presenti per i soccorsi e mettere in sicurezza le auto e i luoghi dell'intervento. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

