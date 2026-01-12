Regione Siciliana stanzia 40 milioni di euro per i servizi Asacom | 6.665 alunni con disabilità beneficeranno dell’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione

La Regione Siciliana ha destinato 40 milioni di euro per i servizi Asacom, che garantiscono assistenza specialistica agli studenti con disabilità durante l'anno scolastico 2025-2026. Circa 6.665 alunni beneficeranno di supporto per l’autonomia e la comunicazione, contribuendo a favorire un ambiente scolastico più inclusivo e accessibile per tutti gli studenti.

La Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2025-2026. La somma verrà liquidata alle città metropolitane e ai liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.

