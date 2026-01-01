La Regione al fianco delle pazienti oncologiche | all' Ausl oltre 72 mila euro per l’acquisto di parrucche

La Regione sostiene le pazienti oncologiche attraverso l'Ausl, destinando oltre 72 mila euro all’acquisto di parrucche. Un intervento che, pur nella sua semplicità, rappresenta un contributo importante al miglioramento della qualità di vita delle donne affette da tumore, offrendo sostegno e attenzione alle necessità di chi affronta questa difficile sfida.

Un gesto solo all'apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta regionale ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l'acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti.

