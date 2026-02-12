Dieta Mediterranea 2026 | studio conferma benefici un equilibrio tra cibo e salute per contrastare le malattie croniche

La Dieta Mediterranea nel 2026 si conferma un modello vincente. Uno studio del dottor Marcolongo dimostra che seguire un equilibrio tra proteine, lipidi e carboidrati aiuta a prevenire le malattie croniche. La ricerca ribadisce che questa alimentazione, fatta di cibo e tradizione, resta una scelta valida per mantenersi in salute.

La Dieta Mediterranea nel 2026: Scienza e Tradizione per una Salute Ottimale. Nel febbraio 2026, un’analisi approfondita del dottor Serafino Pietro Marcolongo riconferma la dieta mediterranea come modello alimentare di eccellenza, svelando l’importanza di un preciso equilibrio tra proteine, lipidi e carboidrati per promuovere salute e benessere. Lo studio, giunto in un momento di crescente attenzione alla prevenzione e alla qualità della vita, riaccende i riflettori su un’eredità culturale e gastronomica millenaria. Radici Storiche e la Sfida della Modernità. La dieta mediterranea non è una moda passeggera, ma un modello alimentare radicato nella storia delle popolazioni che vivono attorno al Mar Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dieta mediterranea: i tre pilastri per la salute del cuore

