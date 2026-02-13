Lascia gli incarichi il sultano di Dubai citato negli Epstein Files

Il sultano di Dubai, Ahmed bin Sulayem, ha deciso di lasciare i suoi ruoli di presidente e amministratore delegato di DP World, dopo che i file di Epstein lo hanno collegato a un’indagine in corso. La sua uscita dalla società arriva in un momento in cui le accuse contro di lui riaccendono i riflettori sulle sue attività, anche a causa di documenti emersi recentemente che lo coinvolgono in rapporti con figure sospette.

Gli Epstein Files continuano a mietere vittime. A stretto giro dalle dimissioni di Kathryn Ruemmler da responsabile legale di Goldman Sachs, ha infatti lasciato gli incarichi di presidente e amministratore delegato del gigante della logistica DP World il sultano Ahmed bin Sulayem. Quest'ultimo, fratello di Mohammed Ben Sulayem presidente della FIA, era finito sotto pressione affinché si dimettesse dopo la pubblicazione di compromettenti messaggi scambiati con Epstein, che avevano portato alcuni possibili partner commerciali alla sospensione di nuovi accordi con DP World. I messaggi scambiato con Epstein e quel cenno al «video della tortura».