Spagna Sanchez annuncia divieto di accesso ai social media per gli under 16 | Responsabilità ai dirigenti delle piattaforme per contenuti illegali

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che i minorenni sotto i 16 anni non potranno più usare i social media. Sanchez ha spiegato che sarà responsabilità delle piattaforme online monitorare e bloccare i contenuti illegali. La misura mira a proteggere i giovani da possibili rischi digitali e a responsabilizzare i gestori delle piattaforme. La decisione ha suscitato reazioni miste tra genitori, esperti e politici.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Il governo di Madrid modificherà la normativa vigente per rendere responsabili i dirigenti delle piattaforme digitali per contenuti illegali o incitanti all'odio presenti sui loro servizi. L'annuncio è arrivato durante il Vertice mondiale dei governi a Dubai, dove Sanchez ha illustrato la nuova strategia spagnola per la regolamentazione del contesto digitale. La riforma legislativa punta a stabilire un quadro normativo più stringente per le piattaforme social. I dirigenti delle società che gestiscono i servizi digitali saranno chiamati a rispondere direttamente delle violazioni commesse attraverso i loro canali.

