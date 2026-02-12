La diocesi di Pistoia si prepara a scegliere il suo nuovo vescovo. Le campane suoneranno presto per annunciare il nome, ma le ultime indiscrezioni sembrano escludere un nome: monsignor Giovanni Paccosi, arrivato in città nel dicembre 2022, non sarebbe il candidato preferito. Restano ancora poche settimane di attesa per scoprire chi prenderà il posto di monsignor Fausto Tardelli.

Pistoia, 12 febbraio 2026 – Quando suoneranno le campane per annunciare il successore di monsignor Fausto Tardelli? E da dove arriverà il nuovo prelato? Nelle ultime ore si rincorrono indiscrezioni secondo le quali potrebbe essere ancora San Miniato, come fu nel caso del vescovo Fausto nel 2014, a dare il nuovo pastore a Pistoia: in questo caso si tratterebbe di monsignor Giovanni Paccosi arrivato nella città della Rocca di Federico Barbarossa il 24 dicembre 2022. Voci insistenti indicano monsignor Paccosi nella rosa dei favoriti per Pistoia. Ci può essere qualche fondamento? Nel clero sanminiatese, pur a mezze parole quasi sussurrate, si tende a escludere questa eventualità, anche per una ragione ben precisa e fondata: monsignor Paccosi è arrivato da poco più di tre anni, ha iniziato una riorganizzazione ancora in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diocesi e attesa del nuovo vescovo, le battute finali. “Difficile che sia Paccosi”

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha posticipato le prove finali per le posizioni economiche ATA.

